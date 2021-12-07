VGM ortaöğrenim burs sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler yükseköğrenim burs sonuçlarına çevrildi. Peki VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı? 2021 VGM yükseköğrenim burs sonuç ekranı..

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine verilen burs başvuru sonuçlarına yönelik sorgulamalar devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta sonu, VGM ortaöğrenim burs sonuçları erişime açılmış ve adaylara duyurulmuştu.

Şimdi ise gözler VGM yükseköğrenim burs sonuçlarına çevrildi. Öğrenim hayatlarında maddi olarak bir nebze rahatlamak isteyen milyonlarca üniversite öğrencisi, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor.

Peki VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2021-2022 VGM yükseköğrenim burs sonuçları sorgulama ekranı...

2021 VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM, 16 Kasım 2021 tarihi itibarıyla sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün (KYK) burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacağını duyurdu.

Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitesi üzerinden açıklanacak ve konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacak.

Bunun yanı sıra 16 Kasım 2021 tarihi itibarıyla sona eren yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine başlanmış olup yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları VGM internet sitesi üzerinden açıklanacak.



