Yarın karne günü mü? Karneler yüz yüze mi, dijital mi verilecek?

Yıl sonu karnelerini almak için sabırsızlanan öğrenciler peş peşe araştırıyor. Karneler ne zaman verilecek, yarın mı? Karneler nasıl alınacak, okula gidilecek mi? İşte tüm ayrıntılar...

Milyonlarca öğrencinin sabırsızlıkla beklediği karne günü için saatler kaldı. 18 Haziran'dan itibaren erişime açılacak olan karneler nasıl verilecek sorusu öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor.

MEB, karnelerin nasıl verileceğine dair açıklamalarda bulundu. Karne günü öncesinde konuya dair araştırmalar hızlandı.

Peki karneler ne zaman ve nasıl verilecek? Okula gidilecek mi? Karneler yüz yüze mi, dijital mi? İşte merak edilenler..

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk karnelere dair şu bilgileri verdi:

"Bildiğiniz gibi 2020-2021 eğitim öğretim yılını 2 Temmuz Cuma günü sonlandırıyoruz. Biz, öğrencilerimiz iyi mi, evde kalmaktan yorulmuşlar mı, bir sıkıntıları var mı, bunları görüp tespit etmek ve onlara iyi gelmek için okullarımızı açık tutacağız. Bu arada 21 Haziran'da yoğun olarak başlayacağımız sosyal, duygusal, kültürel, fiziksel faaliyetler öncesinde sistem altyapımızda yoğunluğa neden olmamak ve öğrencilerimizin erişimini kolaylaştırmak için de karneleri 18 Haziran'dan itibaren öğrencilerimize açıyoruz. Dileyen karnesine 18 Haziran Cuma gününden itibaren ulaşabilecek."

KARNELER NASIL VERİLECEK?

Selçuk, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında “Buradan ilk kez duyuralım 18 Haziran - 2 Temmuz arasında karneler dijital olarak yayınlanacak. Ancak yüz yüze karne almak isteyenler 2 Temmuz’da okullardan alabilirler” dedi.