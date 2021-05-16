Yarın okul var mı? 17 Mayıs Pazartesi okullar açılacak mı?

Yarın okul var mı? 17 Mayıs Pazartesi okullar açılacak mı?

Tam kapanma ve bayram sonrası okulların başlamasını bekleyen öğrenci ve veliler, 17 Mayıs Pazartesi okul var mı? sorusunun yanıtını arıyor. Peki yarın okullar açılacak mı? Yüz yüze mi, uzaktan mı?

Bayram tatilinin ardından tam kapanmanın da sona ermesiyle birlikte okulların açılacağı tarih merak konusu oldu.

Kapanma tedbirleri kapsamında uzaktan devam eden eğitim sürecine dair alınan kararlar yakından takip ediliyor. Öğrenciler normalleşme ile birlikte yüz yüze eğitime geçecek mi, okullar ne zaman açılacak sorusu gündemde yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada okulların son durumuna dair detaylar paylaşıldı. Öğrenci, öğretmen ve veliler, yarın okul var mı sorusunun yanıtını buldu.

Peki okullar ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar..

17 MAYIS'TA OKULLAR AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı 17 Mayıs Pazartesi günü ile ilgili açıklama yaptı.

Okulların açılacağı tarihle ilgili yapılan açıklamada "17 Mayıs Pazartesi resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak." ifadesi kullanıldı.

Yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar ise kabine toplantısı sonrası belli olacak.