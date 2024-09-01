Haberler



Eğitim



Yarın okul var mı? 2 Eylül Pazartesi hangi sınıflar gidecek?

Yarın okul var mı? 2 Eylül Pazartesi hangi sınıflar gidecek? Yeni eğitim öğretim yılına başlayacak olan öğrenciler, okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. Bu kapsamda, özellikle 1. ve 5. sınıflar "yarın okul var mı" sorusuna yanıt arıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2 Eylül Pazartesi hangi sınıflar gidecek? Detaylar haberimizde...