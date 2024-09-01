Yaz tatilinin keyfini çıkaran öğrenciler için okula dönüş vakti...
Okul sıralarına dönmeyi heyecanla bekleyenler, "yarın okul var mı" sorusunu gündeme taşıdı.
2 Eylül Pazartesi okulların açılıp açılmayacağı konusunda öğrenciler ve veliler meraklı.
2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında, "Yarın okul var mı", "2 Eylül Pazartesi hangi sınıflar gidecek", "Uyum haftası ne zaman" gibi sorular araştırılıyor.
Peki, yarın okullar açılacak mı? İşte okula gidecek olan sınıflar...
YARIN OKUL VAR MI ( 2 EYLÜL 2024)
Okul öncesi eğitim ve İlkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
Bu kapsamda diğer sınıf kademeleri henüz okula gitmeyecek.
Tüm kademeler için 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak.