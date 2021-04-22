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Yarın okul var mı, tatil mi? 23 Nisan'da canlı ders olacak mı?

Yarın okul var mı, tatil mi? 23 Nisan'da canlı ders olacak mı?

23 Nisan öncesinde öğrenciler ders olup olmadığını merak ediyor. Bu yıl cuma gününe denk gelen 23 Nisan'da canlı ders var mı, okullar tatil mi? İşte detaylar..