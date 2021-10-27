Yarın okullar yarım gün mü, tatil mi? 28 Ekim Perşembe dersler kaçta bitecek?

Cumhuriyetin 98. yıl dönümü vesilesiyle okulların tatil olup olmadığı sorgulanıyor. 28 Ekim okullar yarım gün mü, tatil mi, dersler kaçta bitecek sorularına hem öğrenciler hem veliler yanıt arıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl 98. kez aynı coşku ve gururla kutlanıyor. Resmi tatiller arasında yer alan 29 Ekim'in cuma gününe denk gelmesi nedeniyle okulların tatil olup olmadığı da araştırılıyor.

29 Ekim tam gün ve 28 Ekim yarım gün olmak üzere resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Bu noktada veliler ve öğrenciler okullar yarım gün mü, tatil mi, saat kaça kadar ders işlenecek merak ediyor.

Peki, yarın okullar tatil mi? Yarın (28 Ekim) okullar yarım gün mü? Dersler kaçta bitecek? İşte yanıtı...

28 EKİM PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?

Cumhuriyet Bayramı resmi tatili, 28 Ekim'de öğleden sonra başlıyor. Buna göre okullar da yarım gün tatil olacak.

DERSLER KAÇTA BİTECEK?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Buna göre okullar da öğleden sonra tatil ilan edilecektir.