Yaz okulu kayıtları ne zaman? BİLSEM ilkokul, ortaokul ve lise yaz okulu başvuru tarihleri 2022

Yaz okulu kayıtları ne zaman? BİLSEM ilkokul, ortaokul ve lise yaz okulu başvuru tarihleri 2022

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, BİLSEM'lerde tüm öğrenciler için yaz okulu açılacağını bildirdi. Peki 2022 yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? BİLSEM yaz okulu başvuru tarihleri belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, BİLSEM'lerin Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi Atölye Tanıtım ve Açılış Programı'nda konuştu.

Bakan Özer, yaptığı açıklamada velileri ve öğrencileri yakından ilgilendiren bir kararı duyurdu.

Özer, bu yıl itibarıyla bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacağını bildirdi.

Akabinde binlerce öğrenci ve velisi, yaz okulu başvuru tarihleri ile ilgili bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki 2022 yaz okulu kayıtları ne zaman? BİLSEM ilkokul, ortaokul ve lise yaz okulu başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte MEB yaz okulu tarihleri ve açıklamaya ait detaylar...

2022 BİLSEM yaz okulu kayıtları ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''İlk kez bu yaz itibarıyla BİLSEM'lerde, sadece BİLSEM'lere seçilmiş öğrencilere değil, tüm öğrencilerimize yaz okulu açacağız.'' açıklamasında bulundu.

Ancak yaz okulu başvuru ve kayıt tarihleri ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Kayıt tarihleri belli olduktan sonra haberimizde yer vereceğiz.