YDS giriş belgesi yayımlandı mı? 2021 YDS/1 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

2021 YDS/1 sınavına sayılı günler kala sınava girecek adaylar, YDS/1 giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığını merak ediyor. Peki, 2021 YDS/1 sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

ÖSYM tarafından Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) giriş belgesi ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi.

Açıklamada, YDS giriş belgesinin öğrencilerin erişimine açıldığı bilgisi yer aldı.

Akademik kariyer hedefleyen öğrenciler, 'YDS giriş belgesi nasıl alınır? YDS/1 sınav giriş belgesi sorgulama nereden yapılır?' gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

İşte, 2021 YDS/1 sınav giriş belgesi alma ekranı..

2021-YDS/1 SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM, 18 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşecek olan 2021-YDS/1 sınavı için sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

Sınava girecek olan adaylar, bugün saat 14.00'dan itibaren ÖSYM AİS üzerinden 2021 YDS/1 sınav giriş belgelerini alabilecek.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "18 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 08 Nisan 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." denildi.

2021 YDS/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI



