YDS sınav saati ve süresi: 2021 YDS/2 sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2), yarın gerçekleştirilecek. Sınava girecek olan adaylar, ''2021 YDS/2 sınavı sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika?'' sorularına yanıt arıyor.

Başvuruları 20-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında tamamlanan ve bu yıl ikinci ve son kez düzenlenecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) için beklenen gün geldi.

Lisansüstü eğitim, TUS, DUS ve benzeri alanlar için yabancı dil yeterliliğini belirlemek isteyen adayların katılım sağladığı YDS/2, 10 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

Bu noktada, ÖSYM tarafından düzenlenecek olan sınavın başlangıç ve bitiş saatini öğrenmek isteyen adaylar, "2021 YDS sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, YDS/2 sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? İşte 2021 YDS/2 sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati gibi detaylar...

2021 YDS/2 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2), 10 Ekim 2021 Pazar günü saat 10:15'te başlayacak.

Adaylar kimlik kartı ve sınav giriş belgesi ile sınava giriş yapabilecek. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgeyi, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 30 Eylül saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. Sınavın sonuçları ise 2 Kasım'da internet üzerinden duyurulacak.



