YDS sınav sonuç tarihi: 2022 YDS/1 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YDS sınav sonuç tarihi: 2022 YDS/1 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022 (YDS/1) sonuçları için bekleyiş sürüyor. Peki YDS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2022 YDS/1 sonuç tarihi..

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022 YDS/1), 10 Nisan 2022 Pazar günü gerçekleştirildi.

Söz konusu sınava, yüksek lisans ve doktora yapacaklar, dil tazminatı alacaklar, yabancı dil seviyesini belgelemek isteyenler katılım gösterdi.

Akademik kariyer hedefi olan adaylar tarafından YDS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Peki, YDS sonuçları açıklandı mı? YDS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? İşte, 2022 YDS/1 sonuçları sorgulama ekranı...

2022 YDS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 yılı takvimine göre, 2022 YDS/1 sonuçları 6 Mayıs'ta erişime açılacak.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur.

Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

2022 YDS/1 sonuçları nasıl öğrenilir?

Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.