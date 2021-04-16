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YDS sınavı ne zaman, saat kaçta? 2021 YDS/1 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

YDS sınavı ne zaman, saat kaçta? 2021 YDS/1 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için geri sayım devam ediyor. Adaylar, YDS hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, YDS ne zaman, saat kaçta?