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    YDS sınavı ne zaman, saat kaçta? 2021 YDS/1 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

    ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için geri sayım devam ediyor. Adaylar, YDS hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, YDS ne zaman, saat kaçta?
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2021 - 13:05
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    YDS sınavı ne zaman, saat kaçta? 2021 YDS/1 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

    Yüksek lisans eğitimi için gerekli olan 2021 YDS/1 sınavının yapılacağı tarih hakkında araştırmalar sürüyor.

    Akademik kariyer hedefleyen öğrenciler, 'YDS sınavı ne zaman, saat kaçta?' sorusuna yanıt arıyor.

    Peki, YDS sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte, 2021 YDS/1 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

    YDS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    25 Şubat- 08 Mart tarihleri arasında başvuruları alınan 2021-YDS/1, 18 Nisan 2021 tarihinde yani bu pazar gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'de başlayacak vve 3 saat (180 dakika) sürecek.

    ÖSYM takvimine göre, YDS/1 sınavının sonuçları 11 Mayıs tarihinde erişime açılacak.

    YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    YDS sınavı ne zaman, saat kaçta? 2021 YDS/1 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı #1

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