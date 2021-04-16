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- YDS sınavı ne zaman, saat kaçta? 2021 YDS/1 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
YDS sınavı ne zaman, saat kaçta? 2021 YDS/1 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
- Haber Merkezi
- 16.04.2021 - 13:05
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için heyecanlı bekleyiş sürüyor.
Yüksek lisans eğitimi için gerekli olan 2021 YDS/1 sınavının yapılacağı tarih hakkında araştırmalar sürüyor.
Akademik kariyer hedefleyen öğrenciler, 'YDS sınavı ne zaman, saat kaçta?' sorusuna yanıt arıyor.
Peki, YDS sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte, 2021 YDS/1 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
YDS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
25 Şubat- 08 Mart tarihleri arasında başvuruları alınan 2021-YDS/1, 18 Nisan 2021 tarihinde yani bu pazar gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'de başlayacak vve 3 saat (180 dakika) sürecek.
ÖSYM takvimine göre, YDS/1 sınavının sonuçları 11 Mayıs tarihinde erişime açılacak.
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