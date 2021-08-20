YDS/2 başvuruları başladı: 2021 YDS/2 başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

YDS/2 başvuruları başladı: 2021 YDS/2 başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

ÖSYM, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021 YDS/2) başvurularının başladığını duyurdu. Peki YDS/2 başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 10 Ekim 2021 tarihinde düzenlenecek olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021 YDS/2) başvurularının başladığını duyurdu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, akademik kariyer hedefi olan öğrencilerin katılım sağladığı 2021 YDS/2 başvuruları, 20-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınacak.

Sınava katılım sağlayacak olanlar, 2021 YDS/2 başvurularının nasıl ve nereden yapıldığını öğrenmek için araştırmalarına başladı.

Peki 2021 YDS/2 başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2021 YDS/2 başvuru ekranı...

2021 YDS/2 BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) 10 Ekim tarihinde yapılacak. Bu sınav için başvuruların alınacağı tarih ise 20-31 Ağustos 2021 olacak. ÖSYM sınav sonuçlarını da değerlendirme işleminin ardından 2 Kasım'da adayların erişimine açacak.

YDS/2 başvuruları, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından alınacak.





YDS/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından düzenlenen YDS/2 başvuru ücreti 145,00 TL olarak açıklandı. Adaylar, sınav ücretini, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan ''ÖDEMELER'' alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadı bilgilerini bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol ederek dekontu saklamaları gerekmektedir.