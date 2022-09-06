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YDS/2 başvuruları başladı mı? 2022 YDS/2 başvuru ücreti ne kadar?

YDS/2 başvuruları başladı mı? 2022 YDS/2 başvuru ücreti ne kadar?

Bu yıl ikincisi yapılacak olan 2022 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YDS/2) için başvuruların başlayıp başlamadığı konusu gündem oldu..