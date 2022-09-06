- Haberler
- Eğitim Haberleri
- YDS/2 başvuruları başladı mı? 2022 YDS/2 başvuru ücreti ne kadar?
YDS/2 başvuruları başladı mı? 2022 YDS/2 başvuru ücreti ne kadar?
- 06.09.2022 - 13:14
Her yıl üç kere düzenlenen Yabancı Dil Seçme sınavının ikincisi için geri sayım başladı.Sınava girecek adaylar sınav hakkında merak ettiklerini araştırmaya başladı.
Sınav başvuru tarihi ve sınav ücreti merak uyandırırken sınava girecek adaylar ÖSYM'den yapılacak açıklamayı beklemeye başlamıştı.
ÖSYM beklenen açıklamayı yaparak YDS/2 sınavı için başvuruların başladığını duyurdu.ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2022 YDS/2 sınavı Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden uygulanacak.
YDS/2 başvuru ücreti ne kadar?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı için başvuru ücreti 185 TL olarak belirlendi.
Başvurular nereden ve nasıl yapılacak?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yada ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresli internet sitesinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.
YDS/2 ne zaman yapılacak?
Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan YDS sınavı 23 Ekim 2022'de saat 10.15'te gerçekleştirilecek.Sınav 180 dakika sürecek.
Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
YDS/2 sınavı sonuçları 8 Kasım 2022 tarihinden açıklanacak.