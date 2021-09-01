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    YDS/2 geç başvuru tarihi: 2021 YDS/2 geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?

    YDS/2 başvuru tarihlerinde başvuru yapamayan adaylar, 2021 YDS/2 geç başvuru tarihi ve ücreti hakkında araştırmalarına başladı. Peki 2021 YDS/2 geç başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar?
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 15:21
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    YDS/2 geç başvuru tarihi: 2021 YDS/2 geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, (2021 YDS/2) geç başvuru tarihi, başvuru işlemlerinin sona ermesinin ardından gündemdeki yerini aldı.

    20-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılan başvuru işlemlerini kaçıran adaylar, 2021 YDS/2 geç başvuru tarihi ve ücreti hakkında araştırmalar yapıyor.

    Akademik kariyer hayali olan adaylar, arama motorlarında 2021 YDS/2 geç başvuru tarihi ne zaman, geç başvuru ücreti ne kadar? sorularına yanıt ararken, ÖSYM 2021 YDS/2 geç başvuru ile ilgili detayları duyurdu.

    Peki, 2021 YDS/2 geç başvuruları ne zaman, ücreti ne kadar? İşte 2021 YDS/2 geç başvuru ücreti ve tarihi...

    2021 YDS/2 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

    ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre, 10 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan YDS/2 geç başvuruları, 08 Eylül 2021 tarihinde yapılacak.

    Asıl başvuruları kaçıran adaylar geç başvuru tarihinde işlemlerini tamamlayabilecek. Adayların 8 Eylül saat 23:59'a kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

    YDS/2 geç başvuru tarihi: 2021 YDS/2 geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? #1

    2021 YDS/2 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    Başvurular https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılacak.

    YDS/2 başvuru ücreti 145 TL'dir. Ancak geç başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.

    2021 YDS/2 BAŞVURU EKRANI

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