- Haberler
- Eğitim Haberleri
- YDS/2 geç başvuru tarihi: 2021 YDS/2 geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?
YDS/2 geç başvuru tarihi: 2021 YDS/2 geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?
- Haber Merkezi
- 01.09.2021 - 15:21
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, (2021 YDS/2) geç başvuru tarihi, başvuru işlemlerinin sona ermesinin ardından gündemdeki yerini aldı.
20-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılan başvuru işlemlerini kaçıran adaylar, 2021 YDS/2 geç başvuru tarihi ve ücreti hakkında araştırmalar yapıyor.
Akademik kariyer hayali olan adaylar, arama motorlarında 2021 YDS/2 geç başvuru tarihi ne zaman, geç başvuru ücreti ne kadar? sorularına yanıt ararken, ÖSYM 2021 YDS/2 geç başvuru ile ilgili detayları duyurdu.
Peki, 2021 YDS/2 geç başvuruları ne zaman, ücreti ne kadar? İşte 2021 YDS/2 geç başvuru ücreti ve tarihi...
2021 YDS/2 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre, 10 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan YDS/2 geç başvuruları, 08 Eylül 2021 tarihinde yapılacak.
Asıl başvuruları kaçıran adaylar geç başvuru tarihinde işlemlerini tamamlayabilecek. Adayların 8 Eylül saat 23:59'a kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.
2021 YDS/2 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Başvurular https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılacak.
YDS/2 başvuru ücreti 145 TL'dir. Ancak geç başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.