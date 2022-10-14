YDS/2 sınav giriş yerleri belli oldu! YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır, sınav ne zaman?

YDS/2 sınav giriş yerleri belli oldu! YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır, sınav ne zaman?

2022-YDS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar sınava girecekleri yerleri öğrenmek için aramalarına hız verdi. Peki YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2022-YDS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı mı sorusu son günlerde sık sık gündeme geliyordu.Sınava girecek adaylar konu hakkında araştırmalarına hız kazandırdı.

ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklama ile bu soru yanıt buldu.Bu yılın ikinci YDS sınavı olan YDS/2 sınavı hakkında tüm merak edilenleri derledik.

ÖSYM bugün yaptığı duyuru ile 2022-YDS/2 sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını açıkladı.

ÖSYM resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "23 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2022-YDS/2) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 13 Ekim 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecektir." ifadelerine yer verildi.

2022-YDS/2 sınavı ne zaman yapılacak?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 23 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Sınava girecek adaylar sınav giriş belgelerini ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" adresli internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak alabilirler.