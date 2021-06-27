YDT sınav süresi 2021: YDT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

YKS sınavının üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi kaç dakika sorusu öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. İşte YDT sınav başlangıç ve bitiş süresi...

Üniversite hayallerine kavuşmak isteyen 2 milyondan fazla aday, 26-27 Haziran tarihlerinde sınav sıralarında ter döküyor.

1. oturum olan TYT 26 Haziran Cumartesi uygulandı. İkinci oturum AYT ise bugün sabah tamamlandı. Sırada ise üçüncü ve son sınav olan YDT var.

YDT oturumuna girecek adaylar YDT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? sorularına yanıt arıyor. Peki YDT kaç dakika? YDT sınavı süresi 2021..

YABANCI DİL TESTİ KAÇ DAKİKA?

3.oturum olan Yabancı Dil Testi 120 dakika sürecektir. Ayrıca soru başına ortalama süre ise 1.5 dakika olarak gözükmektedir.

YDT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran saat 15.45'te başlayacak ve adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Sınav süresi ise 120 dakikadır. YDT sınavı 17.45'te sona erecektir.