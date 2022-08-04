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    Yediiklim Yayınevi: Sorularla ilgili iddialar asılsız

    Yayınevi'nin sahibi Çelik, 20 adet noktası, virgülüne kadar aynı denilen sorular hakkındaki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.
    • 04.08.2022 - 16:20
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 16:20
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    Yediiklim Yayınevi: Sorularla ilgili iddialar asılsız

    KPSS sorularının sızdırılığına ilişkin iddiaların ortaya çıkmasının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün görevden alındı.

    Aygün'ün yerine atanan Bayram Ali Ersoy, sınavın iptal edildiğini belirterek, "Yeni KPSS takvimi 17 Eylülde başlayacak." dedi.

    İddiaların odağındaki Yediiklim Yayınevi'nin sahibi Münir Çelik, "20 sorunun noktası, virgülüne kadar ÖSYM soruları ile aynı olduğunun" asılsız olduğunu savundu.

    "Soruları geçmiş yıllardakilerden esinlenerek hazırladık"

    Çelik, Ostim'deki Yediiklim Yayınevi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yaptığı sınavlar için soru, deneme ve yaprak testi hazırladıklarını kaydetti.

    ÖSYM'nin genel kültürden soracağı 120 soru için Yediiklim Yayınevi uzmanlarının özgün sorular hazırladığını dile getiren Çelik, soruları geçmiş yıllardakilerden esinlenerek hazırladıklarını ifade etti.

    "İddialar asılsız, öyle bir soru yok"

    Soruları "herhangi birilerine özel" hazırlamadıklarını savunan Çelik, şöyle konuştu:

    "Sosyal medyada dolaşan 20 adet noktası, virgülüne kadar aynı (ÖSYM soruları ile) denilen sorularla ilgili iddialar asılsızdır. Öyle bir soru yoktur, olması da mümkün değildir, hayatın gerçeklerine aykırıdır. İddia edildiği gibi sorular bize verilmiş değil. Bu yayınevinin tarihinde böyle bir şey yok."

    "Mağdur olan biziz" açıklaması

    AA'nın haberine göre, Devlet Denetleme Kurulu ile konuyla ilgili görüştüklerini aktaran Çelik, olayda kendilerinin mağdur olduğunu savundu.

    Yediiklim Yayınevi: Sorularla ilgili iddialar asılsız #1

    Yediiklim Yayınevi: Sorularla ilgili iddialar asılsız #2

    Yediiklim Yayınevi: Sorularla ilgili iddialar asılsız #3


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