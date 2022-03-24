Yeminli mali müşavirlik sınavları ne zaman ve nerede yapılacak? 2022 YMM sınavı başvuru şartları ve ücreti

Yeminli mali müşavirlik sınavları ne zaman ve nerede yapılacak? 2022 YMM sınavı başvuru şartları ve ücreti

Yeminli mali müşavirlik sınavlarının nerede ve ne zaman yapılacağı belli oldu. Peki 2022 yeminli mali müşavirlik sınavları ne zaman ve nerede yapılacak? İşte 2022 YMM sınavı başvuru şartları ve ücreti

Yeminli mali müşavirlik sınavlarının yapılacağı tarih ve yer belli oldu.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), bu yılın birinci dönem yeminli mali müşavirlik (YMM) sınavlarının Ankara'da yapılacağını bildirdi.

Akabinde sınavlara katılım sağlayacak adaylar, yeminli mali müşavirlik sınav tarihleri, başvuru şartları ve ücreti hakkında araştırmalarına başladı.

Peki, 2022 Yeminli mali müşavirlik sınavları ne zaman yapılacak? Yeminli mali müşavirlik sınav başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2022 YMM sınavı başvuru şartları ve ücreti...

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI NE ZAMAN?

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), bu yılın birinci dönem yeminli mali müşavirlik (YMM) sınavlarının 28 Mayıs-6 Haziran 2022 tarihlerinde Ankara'da yapılacağını bildirdi.

TÜRMOB'un Resmi Gazete'de yayınlanan duyurusuna göre, 2022 yılı birinci dönemi YMM sınavlarına katılacak adayların 4-25 Nisan döneminde başvuruda bulunması gerekiyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

İlk kez sınav başvurusu yapacak adaylarda, 25 Nisan itibarıyla gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları şartı aranıyor.

İlk kez sınava katılacak adaylar, TEOS üzerinden ön başvurularını yaptıktan sonra bu belgenin yazıcı çıktısını, sınav başvuru dosyasıyla birlikte PTT veya kargo yoluyla Başkanlığa gönderecek.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Duyuruda, sınava girebilmek için gerekli şartlara, sınav konularına, başvuru için gerekli belgelere ve ödenmesi gereken sınav bedellerine ilişkin bilgiler de yer alıyor.

Sınav Başvuru Dosyası (SMMM - YMM Odalarından alınır.)

Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet kapısı üzerinden alınabilir.)

Diploma Fotokopisi / Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi ve e-Devlet kapısı üzerinden alınmış Mezun Belgesi

TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler,

Adli Sicil Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınabilir.)

Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

1 Adet Biyometrik fotoğraf

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsat Fotokopisi

Bağımlı çalışanlardan Oda Kayıt Belgesi, serbest çalışanlardan Faaliyet Belgesi, (Kayıtlı olduğu SMMM Odasından alınır.)

Taahhütname,

Özel sektörde bağımlı olarak çalışanlardan "Oda Giriş Ücreti ve Maktu Aidatın Tam Ödendiğine Dair Belge" (Kayıtlı olunan SMMM Odasından alınır.)

Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini gösteren belgeler.

BAŞVURU ÜCRETİ

Sınava girecek adayların, sınav giderleri karşılığı olarak başvurdukları her sınav için ders başına 275 lira ödemeleri, ilk defa sınava katılacakların ise toplam 2 bin 750 lira ödemeleri gerekir.

Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer alan banka hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile sınav başvurusu sırasında TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden de ödenebilir.