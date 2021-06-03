Yeni eğitim yılı ne zaman başlayacak? 2021-2022 okulların açılış tarihi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2021-2022 yeni eğitim yılının açılacağı tarihi duyurdu. Peki okullar ne zaman açılacak? Yeni eğitim dönemi ne zaman başlıyor? İşte o tarih...

2020-2021 eğitim öğretim yılının son dönemine girilirken 2021-2022 yılının ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu.

Okullar ne zaman başlayacak ve yeni eğitim yılı ne zaman açılacak soruları gündemde yer alırken Bakan Selçuk canlı yayında kritik açıklamalar yaptı.

Eğitimde normalleşmeye ilişkin yeni takvim hazırlıklarına değinen Selçuk, yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihi açıkladı.

Öğrenciler, öğretmenler ve veliler şimdiden okulların açılış tarihini araştırıyor. Peki okullar ne zaman başlayacak? 2021-2022 okulların açılış tarihi..

2021-2022 EĞİTİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakan Selçuk, 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılının açılabileceğini söyledi.

İlk kez 2021-2022 eğitim öğretim takvimi başlangıç tarihini duyuran Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Aşının da avantajıyla beraber önümüzdeki aylarda bir rahatlama geldiğinde mümkünse 1 Eylül'de açacağız. Ama bu koşulları tam olarak kestiremediğimiz için hesabımızı yaza göre de kışa göre de yapıyoruz. Biz eylülün ilk haftası açmak istiyoruz, buna göre hazırlığımız var. Pazartesinden başlayacağı için 30 Ağustos'a denk geliyor ancak resmi tatil olduğu için onu ayarlarız."