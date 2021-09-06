Yeni nesil verimli çalışma tekniği: Pomodoro

Pomodoro Tekniği, zamanı verimli kullanmak için geliştirilen bir zaman yönetimi tekniğidir. Eğer siz de verimli çalışmak ve zamanı iyi yönetmek konusunda sorun yaşıyorsanız bu tekniğe şans verin.

Verimli bir çalışmanın ilk sırrı, zamanı iyi kullanmakta yatar.

Son zamanlarda ders çalışmayı daha faydalı hale getiren birçok teknikle karşılaşmaktayız. Ancak aralarından öne çıkan bir tanesi var ki: Pomodoro

Pomodoro, İtalyanca'da domates manasına gelmektedir ve bu tekniğe adını veren nesne domates şeklindeki bir saattir.

Tekniğin geliştiricisi Francesco Cirillo, çalışmasını izlemek için kullandığı domates şeklindeki zamanlayıcıdan ilham alarak, kurguladığı sistemi "Pomodoro" olarak adlandırmıştır.

Teknikteki her bir zaman döngüsü de "Pomodoro" şeklinde adlandırılır.

POMODORO NASIL UYGULANIR

Bu tekniğin temelinde kısa süreli çalışma seansları ve bunları takip eden mini molalar yatmaktadır.



25 dakikalık kısa süreli çalışma seansının ve bu seansı takip eden 5 dakikalık küçük bir molanın toplamından oluşan 30 dakikalık bölüme 1 pomodoro denmektedir. 4 Pomodoro tamamlandığında 20-30 dakikalık büyük molalar verilir.



Verilen kısa molalar ile dikkat hep taze tutulur, maksimum odaklanma sağlanır ve daha az zihinsel yorgunluk hissedilir. Bu teknik sayesinde verimli çalışmak ve üretkenliği artırmak mümkündür.

PÜF NOKTALARI

1. Çalışacağınız konuyu belirleyin ve kaç Pomodoro'da bitirebileceğinizi hesaplayın.



2. 25 dakika sadece belirlediğiniz konuya çalışın ve başka hiçbir şeyle ilgilenmeyin ve düşünmeyin.



3. 5 dakikalık mola süreniz geldiğinde ise ders hakkında hiçbir şey düşünmeyin sadece dinlenin.



4. Bunu aynı şekilde tekrarlayın.



5. 4. Pomodoro'ya geldiğinizde 20-30 dakikalık mola verin.



6. Ve bu döngüyü istediğiniz kadar tekrarlayın.

POMODORO TEKNİĞİ FAYDALARI

Zamanı kontrol etmenizi ve verimliliğin artmasını sağlar.



Belirlediğiniz planlar ve hedefler doğrultusunda kontrol sizin elinizde olur.



Saatlerce çalışmaktansa 25 dakika çalışmak daha kolaydır.



Kısa çalışma süresi size kolay görünecek ve işleri daha yüksek motivasyonla tamamlayacaksınız.



Pomodoro tekniği çalışmanızda size planlama, görevlendirme, zamanlama, çalışma ve yaratıcılık gibi faydalar sağlar.