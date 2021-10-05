YKS 140 puan alanlar merakta! 2021 YKS 2. ek tercih ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler YKS 2. ek tercihlere (3. tercih) çevrildi. Peki 2021 YKS 2. ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercihleri, bu seneye mahsus olmak üzere iki defa alınacak.

Birinci ek tercih sonuçları geçtiğimiz hafta erişime açıldı. İlk ek yerleştirmelerin tamamlanmasının ardından gözler, YKS 2. ek tercih sürecine çevrildi. 140 puan alan üniversite adayları, ne zaman tercih yapacaklarını araştırıyor.

Bu kapsamda, ''YKS 2.ek tercihler ne zaman başlayacak? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?'' sorularına yanıt aranırken YÖK'ten YKS 2.ek tercihlerle ilgili açıklama geldi.

Peki, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 2021 YKS 2. ek tercih ne zaman, kılavuz yayınlandı mı? İşte, YÖK'ün 2. ek tercihlerle ilgili yaptığı açıklamalar...

YKS 2. EK TERCİHLER NE ZAMAN?

2021 YKS 2. ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. YKS ek tercih üniversite kayıtları 7 Ekim 2021 tarihinde sona erecek. YKS 2. ek tercihlerin, üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra başlaması bekleniyor.

140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. 140 puan alanların tercih takvimi daha sonra duyurulacak.

YÖK tarafından konu ile ilgili açıklama yapıldı. Buna göre, 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacaktır. Merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara verilecek olan bu ikinci ek yerleştirme imkânından "TYT puanı asgari 140"; "AYT/YTD puanı asgari 170" olan adaylar da yararlanabilecektir.

Böylelikle merkezi ve ek yerleştirme işlemlerinde daha önce ilan edilmiş olan baraj puanlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. "Boş kalan kontenjanlar için ilave bir tercih fırsatı tanınarak" TYT Puanı 140 ve üzerinde olan adaylar ile AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar için ikinci ek yerleştirme işlemleri esnasında tercihte bulunma imkânı verilmiştir.

Buna göre ikinci ek yerleştirme işlemleri sürecindeTYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar "önlisans programlarında", AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar "lisans programlarında" boş kalan kontenjanlara tercihte bulunabileceklerdir.