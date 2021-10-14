YKS 2. ek tercih: 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler ve taban puanları 2021

YKS ek tercih başvuru işlemleri ÖSYM tarafından belirlenen kontenjanlar üzerinden yapılıyor. Tercih yapacak öğrenciler, 140 puanla alan üniversite ve bölümler araştırması yapıyor.

YKS tarihinde ilk kez alınan karara göre, 140 barajındaki öğrenciler de tercih işlemlerini tamamlayabilecek.

Üniversitelerin boş kontenjanlarına göre yapılacak olan tercihlerde, baraj sınırında kalan adaylar bir kez daha şansını deneyecek.

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 14 Ekim 2021 tarihinde saat 09.00'da başlarken,18 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar, "140 puanla alan üniversiteler ve bölümler" araştırması yaparken boş kontenjanları ve taban puanları da inceliyor.

140 PUAN BARAJINDAKİLERİN TERCİH SÜRECİ

140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün 140 puan alanların tercih sürecine ilişkin daha öncesinde "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak." açıklamasında bulundu.

2. EK TERCİH BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR

140 puanla alan bölümler adayların gündeminde bulunuyor. YKS tercih kılavuzunda taban puanlarının ayrıntıları bulunuyor.

021-YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan, ancak yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo-4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar, merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebilecek.