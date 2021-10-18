YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2021 YKS 3. tercih sonuç tarihinde!

14 Ekim'de başlayan 2021-YKS 2. ek tercihleri, 18 Ekim tarihinde sona eriyor. Sürenin bitimine kısa bir süre kala, 2021 YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu gündemdeki yerini aldı.

ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre, 14 Ekim tarihinde başlayan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2021 (YKS) 2. ek tercih işlemleri, 18 Ekim tarihine kadar sürecek.

TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar, tercih sonuçlarına göre üniversite kayıtlarını yapacak.

Başvuru sürecinin tamamlanmasına kısa bir süre kala tercihte bulunan adaylar, 2021 YKS. 2. ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki, YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS 3. tercih sonuç tarihi ne zaman? İşte YKS 2. ek tercih sonuç tarihi...

2021 YKS 2. EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 YKS 2. ek tercihleri 14-18 Ekim tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr internet sitesinden tamamlanacak.

Yapılacak değerlendirme sonrası YKS 2. ek tercih sonuçları ilan edilecek. Ancak YKS 2. ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz ÖSYM'den bir açıklama gelmedi.

Ancak ilk tercih süreci göz önüne alınırsa 2. ek tercih sonuçlarının 26 Ekim'de açıklanması bekleniyor.

2021 YKS 2. EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Adaylar, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercihlerini, 14-18 Ekim 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır.

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 14 Ekim 2021 tarihinde saat 09.00’da başlayacak,18 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.





YKS 2. EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

İkinci ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.