YKS 2. ek tercih üniversite kayıt tarihleri 2021: Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler?

YKS 2. ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS 2. ek tercih üniversite kayıt tarihleri ve kayıt için gerekli evraklar araştırılıyor. Peki YKS 2. ek tercih üniversite kayıtları ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 14-18 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen YKS 2. ek tercih sonuçları, bugün açıklandı.

Adaylar herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşip yerleşemediğini ÖSYM YKS ek tercih sorgulama ekranından görüntüleyebiliyor.

Tercih sonuçlarını öğrenen adaylar, 2021 YKS 2. ek tercih üniversite kayıt tarihlerini ve kayıt için gerekli belgeleri araştırıyor.

Üniversite kayıt tarihleri, daha önce ÖSYM tarafından yayınlanan 2. ek tercih kılavuzunda açıklanmıştı. Bugün 2. ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler üniversite kayıt tarihlerine çevrildi.

Peki, 2021 YKS 2. ek tercih üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu? YKS 2. ek tercih üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler? İşte detaylar...

YKS 2. EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2021 YKS 2. ek tercih sonuçları ile bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından https://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.