YKS 2. ek tercihler başladı mı, ne zaman? 140 barajındakilere müjde!

YKS 2. ek tercihler başladı mı, ne zaman? 140 barajındakilere müjde!

YKS tarihinde ilk kez 140 barajını geçenlere ek tercih yapma hakkı verildi. Adaylar, YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman yapılacak merak ederken ÖSYM tarihi duyurdu. İşte YKS 2. tercih detayları...

Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak 'ek yerleştirme' yapılacak.

Ek tercih süreci başladığında 140 puan ve üzeri alan öğrenciler ek tercih işlemlerini gerçekleştirecek.

YKS 2. ek tercihleri ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, tercih tarihlerini sosyal medya hesabından duyurdu

Üniversiteye yerleşemeyenler ve 140 barajında olan adaylar, "Ek tercihler başladı mı? 2. tercihler ne zaman? 140 barajındakiler ne zaman tercih yapacak?" sorularına yanıt arıyor.

İşte konuya dair son gelişmeler...

YKS 2021 EK TERCİHLER BAŞLADI MI?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağı açıklanmıştı.

Ek tercih başvuru sürecinin ne zaman başlayıp biteceğine ilişkin duyuru ÖSYM'den geldi.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, resmi Twitter hesabından YKS 2. ek yerleştirme ile ilgili açıklamada bulundu.

Aygün paylaşımında "2021-YKS sonucuna göre TYT sınav puanı [140,150) aralığında olan adaylar ile AYT/YDT sınav puanı [170,180) aralığında olan adayların OBP’leri eklenmiş yerleştirme puanları adayların sonuç belgelerine yansıtılmıştır.

Ek yerleştirme sonucuna göre yerleşen adayların üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra, üniversitelere yerleşip kayıt yaptırmayan aday sayıları toplanarak boş kontenjanlar belirlenecek ve İkinci Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak.

İkinci Ek Yerleştirme için merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı [140,150) aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı [170,180) aralığında olan adaylar tercih yapabilecekler." dedi.

YKS 2. EK TERCİH NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS ek tercihleri 14 Ekim ve 18 Ekim tarihleri aralığında yapılacak.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 'Değerli adaylarımız, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.' dedi.