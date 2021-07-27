YKS 2021 açıklandı mı? Milyonlar heyecanla bekliyor....

Üniversite sınavında ter döken milyonlarca öğrenci, sınav sonuçlarının açıklanacağı günü heyecanla bekliyor. Adaylar sıklıkla YKS sonuçları açıklandı mı? sorusunu sorguluyor.

YKS 2021 sonuçları için geri sayım başladı. Üniversite hayallerine kavuşmayı bekleyen milyonlarca öğrenci, sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.

Sonuçların ardından tercih ve yerleştirme işlemleri başlayacak.

Öğrenci ve veliler, YKS 2021 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak gibi soruları yoğun bir şekilde araştırıyor.

ÖSYM, sınav sonuç tarihini duyurdu.YKS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte detaylar...

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Ancak sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin sınav takvimine göre 2021 YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.