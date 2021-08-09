YKS 2021 baraj puanı düşecek mi? Barajı geçemeyen yüzde 32'ye umut...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YKS ile ilgili baraj puanının düşürülmesi gerektiğini söylemesi üzerine milyonlarca öğrenci, "YKS barajı düşecek mi?" sorusunu araştırmaya koyuldu.

Üniversite hayalleri için YKS 2021 sınavında ter döken 2 milyondan fazla adayın yüzde 32'si barajı geçemedi.

Baraj puanı alamayan öğrenciler, tercih yapma hakkına da sahip olamıyor. Bu nedenle YKS baraj puanına dair gelişmeler yakından takip ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AYT tercih barajının geçen sene olduğu gibi 170 puana düşürülmesine ilişkin çalışmalar yapılabilmesine ilişkin olasılıklardan bahsetmişti.

Akabinde bir açıklama da MHP Lideri Devlet Bahçeli'den geldi.

Bahçeli, sosyal medya hesabından baraj altında kalan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına baraj puanının düşürülmesine yönelik paylaşımda bulundu.

Binlerce öğrenci, YKS barajları düştü mü, düşecek mi merak ediyor. İşte detaylar...

YKS BARAJ PUANI DÜŞECEK Mİ?

Geçtiğimiz sene 180 olan YKS baraj puanları 170'e düşürülmüştü. Ancak bu yıl tekrar 180 olacağı yönünde açıklama yapıldı.

TYT 2021 baraj puanı: 150

AYT 2021 baraj puanı: 180

YDT 2021 baraj puanı: 180 olarak belirlendi.

YKS baraj puanının düşürülmesine yönelik adaylar ve velilerin yanı sıra MHP lideri Devlet Bahçeli bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile pandemi süreci ve baraj altında kalan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına baraj puanının düşürülmesine yönelik paylaşımda bulundu.

ÖSYM'den henüz konuya dair resmi bir açıklama gelmedi.

İlerleyen günlerde YKS baraj puanına ilişkin bir adım atılıp atılmayacağı belli olacak.

BAHÇELİ'DEN BARAJ AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabı üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, üniversite baraj puanlarına dair şu ifadeleri kullandı:

2021 YKS sonuçlarına göre, sayısal puan türünden 390.132; sözel puan türünden 563.808; eşit ağırlıklı puan türünden de 587.678 kardeşimiz barajı geçmiştir. Salgının neden olduğu ağır ortamdan dolayı genel başarı düzeyi bu yıl çok düşmüştür.

Barajın yüksek olmasının ise en az 1 milyon gencimizin tercihini etkileyeceği, yaklaşık 500.000 gencimizin de tercih bile yapamayacağı anlaşılmaktadır. Yine sayıları 500.000 civarında olan gencimizin 150 ile 180 arasında bir puan aldığı tespit edilmiştir.

Söz konusu barajın belirli ölçülerde aşağı çekilmesi yüzbinlerce gencimizin tercih yapmasına imkan tanıyacaktır. Şu anda Temel Yeterlilik Testinde (TYT) uygulanan baraj puanı 150, Alan Yeterlilik Testinde (AYT) uygulanan baraj puanı da 180’dir.

Salgın dönemi göz önüne alınarak TYT baraj puanın 140’a, AYT baraj puanın da 160’a çekilmesi teklif ve temennimizdir. Üniversiteye girmek için mücadele eden, ama salgın gibi mücbir ve zecri hallerden dolayı hedeflediği puanları elde edemeyen gençlerimize sahip çıkalım.