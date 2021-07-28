YKS 2021: Barajı geçemeyenler üniversiteye gidebilir mi?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS barajını geçemezsek ne olur sorusu gündeme geldi. Peki barajı geçemeyen adaylar ne yapacak, nasıl bir yol izlenebilir? İşte ayrıntılar...

2,4 milyondan fazla adayın girdiği 2020 YKS sonuçları açıklandı.

TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda yapılan YKS sınavında barajı geçemeyen öğrencilerin ne yapacağı merak konusu oldu.

TYT ya da AYT’ sınavında barajı geçemeyenlerin aklında, ‘YKS’de barajı geçemeyenler özel üniversiteye girebilir mi?’ sorusu var…

YKS (AYT,TYT, YDT) BARAJ PUANI KAÇ?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanıyla öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecek.

BARAJI GEÇEMEYEN ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTEYE GİDEBİLİR Mİ?

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle lisans programlarını tercih edebilmek için 180 baraj puanı 170'e çekilmişti ancak bu yıl salgın döneminden önce olduğu gibi lisans programlarının tercih edilebilmesi için 180 ve üzeri puan alınması gerekecek.

180 üstü alan adaylar ise zaten sınav barajını geçmiş bulunuyor. Bu sayede AYT sınavına giriyor ve TYT puanı ile ön lisans, lisans gibi programları tercih edebiliyor.

150 barajının altında kalan öğrenciler tercih hakkı yapamadıkları için özel üniversite de olsa girme hakkı da bulunmuyor.