YKS 2021: Boş kontenjanlar açıklandı mı? Ek yerleştirme tarihleri...

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar, ek tercihleri bekliyor. Peki boş kontenjanlar belli oldu mu? Ek yerleştirme ne zaman? İşte detaylar...

Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS 2021 tercih sonuçları açıklandı. Tercih listesindeki herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar ise, boş kontenjan ve ek yerleştirmeye dair detayları sorgulamaya koyuldu.

Ek tercih sürecinde de bir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen adaylar için ikinci ek tercih süreci başlayacak.

Peki YKS boş kontenjanlar belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

2021 boş kontenjanlar henüz açıklanmadı.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021'de, elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021'de yapılabilecek.

Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak Ek Yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

YKS 2021 KAÇ KİŞİ YERLEŞTİ?

ÖSYM Başkanı Aygün, sosyal medya hesabından 2021-YKS'ye ilişkin sayısal verilerine ilişkin de şu paylaşımda bulundu:

"2021-YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti. Adaylarımızın yüzde 52,02'si ilk üç tercihinden birine yerleşti. Adayların yüzde 27,52'si 1.tercihine, yüzde 14,41'i 2. tercihine, yüzde 10,09'u 3. tercihine yerleşmiştir."