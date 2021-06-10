YKS 2021 sınav giriş yeri değiştirilebilir mi?

YKS 2021 sınav giriş belgelerinin erişime açılmasının ardından pandemi nedeniyle tercih yaptıkları şehirle bulunmayan öğrenciler, YKS sınav yeri değiştirilebilir mi? sorusunu araştırıyor.

Lise eğitiminin ardından üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilerin katılım sağlayacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) için artık son günlere girildi.

Bir yandan sınava yönelik son hazırlıklarını yapan öğrenciler bir yandan da sınava nerede gireceklerini merak ediyor. ÖSYM, sınav giriş yerlerini adayların erişimine açtı.

Sınava gireceği okulu öğrenen adaylar, değişiklik yapıp yapamayacaklarına dair araştırmalara başladı. ÖSYM geçtiğimiz sene ertelenen sınavlar için sınav merkezi değiştirme duyurusunda bulunmuştu.

Peki bu sene YKS sınav yeri değiştirilebilir mi? İşte detaylar..

YKS 2021 SINAV YERİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

YKS sınav giriş belgesinin ardından sınava gireceği yeri öğrenen adaylar, YKS sınav yeri değiştirilir mi sorusuna yanıt arıyor.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sınav yeri değişikliği için duyuruda bulunmuştu.

ÖSYM Başkanı Aygün, 2021'e ertelenen sınavlara girecek adaylar, 21-22 Ocak'ta sınav merkezi tercihlerini güncelledi.

Böylelikle, 2020-ALES/2, 2020-YÖKDİL/2, 2020-DİB-MBSTS ve 2020-DHBT sınavları için yeniden merkez tercihi yapılabildi. Ancak aynı durum YKS 2021 için söz konusu değil.

YKS sınav giriş belgesi sistemde açılan öğrenciler, belirtilen yerde sınava girecek olup, sınav yeri değişikliği yapamayacaktır.