YKS 2021 sonuçları: ÖSYM YKS TYT, AYT, YDT sonuç sorgulama

ÖSYM, üniversite hayali kuran binlerce adayın girdiği YKS 2021 sonuçlarını erişime açtı. Adaylar, YKS sonuç sorgulama sayfasını araştırıyor. İşte YKS TYTY AYT YDT sonuç sorgulama ekranı...

Üniversite eğitimi almak için adayların ter döktüğü YKS 2021 sınav sonuçları belli oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 26-27 Haziran tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçlandığını duyurdu.

Binlerce aday hızla sonuç ekranını sorgulamaya başladı. Barajı geçerek iyi bir puan elde etmek isteyen öğrenciler, istedikleri üniversiteye girmek için tercihte bulunacak.

Peki YKS 2021 sonuçları nereden bakılır? İşte ÖSYM AİS YKS TYT AYT YDS sonuç sorgulama ekranı...

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS sonuçları 28 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde açıklandı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün sonuçları sosyal medya hesabından duyurdu;



"26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık.



Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim."

Milyonlarca adayın katılımı ile düzenlenen 2021 YKS sınav sonuçları AİS ekranı üzerinden ilan edildi. Adaylar, ÖSYM'nin 'sonuc.osym.gov.tr' internet adresinden açıklanan sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.



