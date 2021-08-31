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- YKS 2021: Üniversite kayıtları için gereken belgeler
YKS 2021: Üniversite kayıtları için gereken belgeler
- Haber Merkezi
- 31.08.2021 - 09:57
- Güncelleme : 31.08.2021 - 09:58
YKS 2021 kapsamındaki yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrencilerin ve ailelerin kayıtlara yönelik sorgulamaları da yoğunlaştı.
Yerleştikleri üniversiteyi görüntüleyen adaylar gözlerini üniversite kayıtlarına çevirdi. Okul kaydınızı tamamlamak için ise bazı evrakları teslim etmeniz gerekiyor.
Peki,üniversite kayıtları için gerekli evraklar neler? 2021 üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? İşte tüm detaylar…
ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2021
2021 YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre, YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında, Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Son yıllarda adaylar tarafından kayıtta en çok tercih edilen yöntem olan "e-Kayıt" uygulaması, bütün devlet üniversitelerinde geçerli.
Üniversitelere göre değişiklik gösterebilse de genellikle, e-Devlet üzerinden yapılan kayıt işleminden sonra kayıt için herhangi bir belgeye ihtiyaç yok.
Ancak bizzat gidip kayıt yaptıracak öğrencilerin, aşağıda bulunan belgeleri eksiksiz teslim etmesi gerekiyor.
ÜNİVERSİTE KAYIT BELGELERİ 2021
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Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
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Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
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6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
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Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
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Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından https://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
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Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.