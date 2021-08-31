YKS 2021: Üniversite kayıtları için gereken belgeler

YKS 2021 yerleştirme sonuçlarının ardından kayıt yaptıracak olan öğrenciler, "Üniversite kaydı için gereken belgeler nelerdir?" sorusunu araştırıyor. İşte unutmamanız gereken evraklar...

YKS 2021 kapsamındaki yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrencilerin ve ailelerin kayıtlara yönelik sorgulamaları da yoğunlaştı.

Yerleştikleri üniversiteyi görüntüleyen adaylar gözlerini üniversite kayıtlarına çevirdi. Okul kaydınızı tamamlamak için ise bazı evrakları teslim etmeniz gerekiyor.

Peki,üniversite kayıtları için gerekli evraklar neler? 2021 üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? İşte tüm detaylar…

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2021

2021 YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre, YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında, Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Son yıllarda adaylar tarafından kayıtta en çok tercih edilen yöntem olan "e-Kayıt" uygulaması, bütün devlet üniversitelerinde geçerli.

Üniversitelere göre değişiklik gösterebilse de genellikle, e-Devlet üzerinden yapılan kayıt işleminden sonra kayıt için herhangi bir belgeye ihtiyaç yok.

Ancak bizzat gidip kayıt yaptıracak öğrencilerin, aşağıda bulunan belgeleri eksiksiz teslim etmesi gerekiyor.

ÜNİVERSİTE KAYIT BELGELERİ 2021