YKS 2021: Üniversite tercihleri ne zaman bitecek? Sonuçlar için geri sayım!

YKS 2021: Üniversite tercihleri ne zaman bitecek? Sonuçlar için geri sayım!

Hayallerindeki üniversiteye gitmek için tercihte bulunan öğrenciler, sonuçlar için nefesleri tuttu. Peki üniversite tercihleri ne zaman bitecek? İşte YKS 2021 son tercih tarihi...

YKS 2021 tercihleri devam ederken öğrenciler bir yandan tercihlerin ne zaman biteceğini merak ediyor.

Hayalindeki üniversitelere yerleşmek ve eğitim görmek isteyen adaylar için tercih sürecinin sonuna yaklaşıldı.

YKS tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih beklenecek.

Peki üniversite tercihleri ne zaman bitecek? İşte YKS 2021 son tercih günü...

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık.

Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum."

Buna göre üniversite tercihleri 20 Ağustos 23.59 itibariyle sona erecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS tercih sonuçları için henüz ÖSYM tarafından tarih verilmedi ancak YKS tercih işlemlerinin 20 Ağustos'ta sona erecek olmasının ardından erişime açılabilecek.

Kılavuzda yer alan bilgilere göre “Elektronik kayıt” 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler baz alındığında sonuçların Ağustos ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.