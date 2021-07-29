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- YKS 2021'de kaç tercih hakkı var? Üniversite tercihleri için geri sayım...
YKS 2021'de kaç tercih hakkı var? Üniversite tercihleri için geri sayım...
- Haber Merkezi
- 29.07.2021 - 18:11
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının ardından gözler tercihlere çevrildi.
5-13 Ağustos’tan arasında gerçekleştirilecek olan tercih sürecinde adayların istedikleri üniversiteleri tercih etme hakkı bulunuyor. İyi bir üniversite hayali kuran öğrencilerin tercih hakkını doğru kullanması gerekiyor.
ÖSYM tarafından başlatılan süreçte adayların belli sayıda tercih hakkı var. Peki YKS tercihlerinde tercih hakkı kaç? 2020 üniversite tercihlerinde kaç tercih hakkı var? İşte detaylar...
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos arasında yapılacağını duyurdu. Aygün'ün paylaşımı şöyle:
"2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu https://osym.gov.tr sitemizde yayımladık. Adaylarımız 2021-YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr 'den yapacaklardır.
YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
Üniversite tercihi yapacak adayların 24 tercih hakkı bulunuyor.