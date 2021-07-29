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YKS 2021'de kaç tercih hakkı var? Üniversite tercihleri için geri sayım...

YKS 2021'de kaç tercih hakkı var? Üniversite tercihleri için geri sayım...

YKS sonuçlarını öğrenen adaylar, tercih işlemlerini gerçekleştirirken kaç okul yazabileceklerini merak ediyor. Peki bu sene YKS'de kaç tercih hakkı var? İşte ayrıntılar...