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    YKS 2022: AYT kaç dakika, saat kaçta bitecek?

    YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı. Peki AYT kaç dakika sürüyor, ne zaman bitecek? AYT saat kaçta bitecek? İşte ayrıntılar...
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2022 - 10:27
    • Güncelleme : 19.06.2022 - 11:03
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    YKS 2022: AYT kaç dakika, saat kaçta bitecek?

    Üniversite kazanma hayali kuran milyonlarca öğrenci, 18-19 Haziran'da YKS'de ter döküyor.

    TYT sınavı geride kalırken, 19 Haziran Pazar günü Alanda Yeterlilik Testi (2022 AYT) sınavı 10.15 itibarıyla başladı.

    81 ilde uygulanan sınavda öğrenciler zamana ve rakiplerine karşı yarışıyor. Aileler ise okul çevresinde çocuklarını heyecanla bekliyor.

    En çok merak edilip araştırılanlar arasında ise "AYT kaç dakika?" ve "AYT saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" sorularının cevabı yer alıyor.

    İşte 2022 AYT sınav süresi hakkında detaylar...

    2022 AYT kaç dakika?

    AYT'de adaylara 160 soruyu cevaplamaları için 180 dakika verilecek.

    AYT sınavı saat kaçta bitecek?

    Sınav saat 13:15'te sona erecek.


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