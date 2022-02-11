YKS 2022 başvuru ekranı: YKS (TYT,AYT,YDT) başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?

YKS 2022 başvuru ekranı: YKS (TYT,AYT,YDT) başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?

18 Haziran'da gerçekleştirilecek olan YKS başvuruları için geri sayım devam ediyor. Peki, 2022 YKS başvuruları ne zaman yapılacak, kılavuz yayınlandı mı? YKS başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Üniversite eğitimi almak isteyen binlerce öğrenci, YKS başvuruları ne zaman başlayacak sorusunun cevabını arıyor.

Adaylar, YKS başvuru ücreti ve tarihi gibi birçok detay için ÖSYM kılavuzunu bekliyor.

Geçtiğimiz günlerde ÖSYM başkanı Halis Aygün, son dakika açıklamasında bulunmuştu. 11 Şubat itibariyle başvuruların başlayacağı hatırlatılarak işlemlere ilişkin detaylar aktarılmıştı.

Peki, 2022 YKS başvuruları başladı mı, ne zamana kadar yapılacak? YKS AYT TYT YDT 2022 başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

YKS 2022 KILAVUZUNU YAYIMLADI MI?

2022 YKS sınav başvuru kılavuzu henüz Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından henüz yayımlanmadı.

YKS 2022 BAŞVURU TARİHLERİ

YKS 2022 TYT, AYT ve YDT oturumu başvurusu 11 Şubat ile 7 Mart arasında yapılabilecek.

Sınavların geç başvurusu ise 16 Mart ile 17 Mart arasında gerçekleştirilecek.

2022 YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Şubat ayının başında yayımlanan ÖSYM kılavuzu ile üniversite sınavı başvuru işlemlerinin nasıl ve nereden yapılacağı bilgisi verilmişti.

T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne ÖSYM AİS mobil uygulaması veya ''https://ais.osym.gov.tr'' üzerinden 'e-Devlet ile kayıt ol' seçeneğine tıklayıp kayıt olabilecek ve sınav başvurularını yapabilecek.

Adaylar, ayrıca ÖSYM'nin ''https://ais.osym.gov.tr'' internet adresi ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından bireysel olarak yapacakları sınav başvurularında, sistemdeki fotoğrafı, varsa T.C. kimlik kartındaki fotoğrafıyla başka herhangi bir işlem gerekmeksizin otomatik olarak güncellenebilecek.