YKS 2022 başvuruları bitti mi, saat kaçta bitecek? Son saatler...

YKS 2022 başvuruları için bugün son gün. Başvuru işlemlerini tamamlamayan veya değiştirmek isteyenler, "YKS başvurusu bitti mi, kaça kadar yapılır" sorusuna yanıt arıyor.

Üniversite sınavı başvurusu yapacak olan öğrenciler, 2022 YKS başvurularının ne zaman biteceğini merak ediyor.

2022 ÖSYM sınav takvimine göre, ilk oturumu 18 Haziran'da, 2. ve 3. oturumları ise 19 Haziran'da yapılacak olan 2022 YKS başvuruları, 11 Şubat'tan itibaren alınmaya başlanmıştı.

Henüz sınava başvuru yapmamış adaylar için geri sayım başladı.

Peki, ÖSYM kılavuzuna göre, 2022 YKS başvuruları için son gün ne zaman? İşte, başvuru süreci hakkında merak edilenler…

2022 YKS BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

YKS başvuruları, 7 Mart 2022 tarihinde sona erecek.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğrencilere hatırlatmada bulundu.

Açıklamada, "Değerli YKS adayları, 2022-YKS’ye başvurular bugün sona eriyor. Başvurularınızı son ana bırakmadan işlemlerinizi tamamlayın. Tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum." ifadeleri yer aldı.

YKS BAŞVURUSU SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Adaylar başvurularını, 7 Mart Pazartesi 23.59 tarihine kadar elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00’dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabileceklerdir.