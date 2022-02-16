YKS 2022 başvurusu ne zaman bitecek? YKS ücreti son ödeme günü...

Üniversite hayali kuran binlerce aday, YKS başvurusunu tamamlıyor. Öğrenciler, YKS başvuruları ne zaman bitecek ve YKS ücreti ne zamana kadar yatırılır merak ediyor.

2022 YKS maratonunda geri sayım devam ediyor.

ÖSYM sınav takvimine göre, ilk oturumu 18 Haziran'da, 2. ve 3. oturumları ise 19 Haziran'da yapılacak olan 2022 YKS başvuruları, 11 Şubat'tan itibaren alınmaya başlanmıştı.

YKS başvurusu yapacak olan öğrenciler, sınav başvurularının ne zaman biteceğini merak ediyor.

ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan YKS Başvuru Kılavuzu'nda sınava dair tüm bilgiler yer alıyor.

Peki, ÖSYM kılavuzuna göre, 2022 YKS başvuruları için son gün ne zaman? YKS ücreti ne zamana kadar yatırılıabilir? İşte, başvuru süreci hakkında merak edilenler…

2021 YKS BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

11 Şubat'ta alınmaya başlanan YKS başvuruları, 7 Mart 2022 tarihinde sona erecek.

Adaylar başvurularını, 7 Mart 2022 Pazartesi tarihine kadar elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00’dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuru esnasında HES kodu bilgisi alınacaktır. Bu nedenle adayların, başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmeleri gerekmektedir.

Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

YKS 2022 SINAV ÜCRETİ VE SON ÖDEME GÜNÜ

Yayınlanan kılavuza göre her bir sınav için sınav ücreti 115 lira olarak belirlendi. Özel Yetenek Sınavıyla yerleştirmede kullanmak isteyen adaylar için 2022-YKS başvuru ücreti 30 lira olacak. TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345 Lira yatıracaklar.

Ücret için son ödeme günü 8 Mart 2022 olacak.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?



