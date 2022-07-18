YKS 2022 tercihleri: TYT puanı kaç yıl geçerli? Geçen yılın puanıyla tercih yapılır mı?

2022 YKS sonuçları erişime açıldı. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar, varsa geçen yıla ait sınav puanlarını kullanabilecekler mi merak ediyor. Peki YKS 2021 puanıyla tercih yapılır mı?

Üniversite hayali ile ter döken milyonlarca öğrenci adayı, bugün itibariyle sınav sonuçlarını öğrendi.

İstedikleri puanı elde eden öğrenciler tercih için araştırmalara başlarken, bir yandan da puanların kaç yıl geçerli olduğu merak ediliyor.

Mezuna kalmak yada geçen senenin sınav puanını kullanmak mümkün mü araştırılıyor.

"Geçen seneki puanla tercih yapılır mı?, YKS puanı kaç yıl geçerli? YKS puanı seneye kullanılabilir mi?" gibi sorular eğitim gündeminde yer alıyor.

Peki YKS puanı kaç yıl geçerli? YKS puanı bir sonraki sene kullanılır mı? 2021 YKS puanı bu sene geçerli mi? İşte ayrıntılar...

2021 YKS puanıyla bu sene tercih yapılır mı?

2021-TYT'de alınan 200 ve üzeri puanlar 2022-YKS'de dönüştürülerek kullanılabilecek.

2021-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile adayların 2021 yılı AYT ve YDT puanları 2022 yılında geçerli değildir.

2022 YKS'den itibaren alınan TYT 200 ve üzeri puanlar da bir sonraki yıl kullanılamayacak.

Son kez uygulanacak

TYT'de 200 ve üzeri puan kullanılması uygulamasının bu yıldan sonra sonlanacağını bildiren ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "2021-YKS'de sınava giren adaylardan TYT puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanı kullanmak isteyen adaylar, 2022-YKS'de bu puanlarını son kez kullanabileceklerdir. Bu yıldan sonra bu uygulama geçerli olmayacaktır." dedi.