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    YKS 2023 ne zaman? Başvurular başladı mı?

    Üniversite sınavına girecek olan binlerce öğrenci 2023 YKS tarihini araştırıyor. Peki YKS 2023 ne zaman, başvurular başladı mı? İşte ÖSYM takvimi..
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2022 - 09:16
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    YKS 2023 ne zaman? Başvurular başladı mı?

    YKS 2023 için geri sayım devam ediyor...

    12. sınıf öğrencileri ve mezuna kalanlar, YKS tarihi belli oldu mu sorusuna yanıt arıyor.

    Üniversite sınavına girecek olan ve hayal ettiği okulda okumak isteyen binlerce genç, YKS 2023 ne zaman araştırıyor.

    Her yıl haziran ayında gerçekleştirilecek olan YKS bu sene seçimler dolayısıyla değişecek mi merak konusu.

    Peki YKS 2023 ne zaman? Başvurular başladı mı? YKS tarihi belli oldu mu, kaç gün kaldı? İşte detaylar...

    2023 YKS ne zaman?

    ÖSYM 2023 sınav takvimini henüz yayınlamadı. Bu nedenle YKS 2023 sınav tarihi de netleşmedi.

    Geçen yıl 18-19 Haziran'da gerçekleşen YKS'nin bu yıl da yakın zamanlarda olacağı öngürülüyor.

    YKS 2023 ne zaman? Başvurular başladı mı? #1

    YKS başvuruları başladı mı?

    YKS başvuruları da henüz başlamadı. Haziran ayında yapılması tahmin edilen YKS için başvurular mart ayı gibi alınabilir.


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