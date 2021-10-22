YKS 3. ek tercih olacak mı, ne zaman? 2021 YKS 3. ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS 3. ek tercih olacak mı, ne zaman? 2021 YKS 3. ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS 2. ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından henüz bir kuruma yerleşemeyen adaylar, 'YKS 3. ek tercih olacak mı, ne zaman?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki YKS 3. ek tercih var mı?

Üniversite ek yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar için YKS 2. ek yerleştirme başvuruları alınmıştı.

140 puan alanların tercihte bulunduğu 2021 YKS 2. ek yerleştirme sonuçları, bugün açıklandı.

Sonuçların açıklanmasının ardından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler, üçüncü bir yerleştirme yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı.

Peki YKS 3. ek tercih yapılacak mı, ne zaman başlıyor? Üniversite 3. ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar...

2021 YKS 3. EK TERCİH VAR MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 2. ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS 3. ek tercihlerin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

2. ek yerleştirmelerin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar belli olacak ve ardından yeni bir ek yerleştirme yapılıp yapılmayacağı netlik kazanacak. Böylece YKS 3. ek yerleştirme tarihleri duyurulacak.

YKS 3. ek tercih tarihleri henüz netlik kazanmadı. Konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

YKS 2. EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur (Elektronik kayıt hariç üniversitelerdeki kayıt işlemleri, resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde yapılır.). Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler.