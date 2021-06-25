YKS başarı mesajları 2021: Üniversite sınavına gireceklere dualı, anlamlı başarıla mesajları

YKS'ye sayılı saatler kala, sınava girecek tanıdıklarına başarı mesajları atarak destek olmak isteyen kişiler, YKS başarı mesajları hakkında araştırmalar yapıyor. İşte 2021 YKS başarı mesajları..

2,5 milyondan fazla öğrencinin katılım sağlayacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı saatler kaldı.

Ön lisans veya lisans programına dahil olarak üniversite eğitimlerini tamamlamak isteyen adaylar, 26-27 Haziran tarihlerinde ter dökecek.

Öğrenci ve velilerin heyecanlı bekleyişleri sürerken, üniversite sınavına girecek tanıdıklarının YKS heyecanına ortak olmak ve başarı dileklerinde bulunmak isteyen kişiler, arama motorları üzerinden YKS başarı mesajları hakkında araştırmalar yapıyor.

İşte 2021 (YKS) üniversite sınavına gireceklere dualı, anlamlı başarı mesajları...

YKS BAŞARI MESAJLARI VE SÖZLERİ 2021

Güçlükler, başarının değerini artıran süslerdir. Sınavın da bu süslerden sadece biri. Başarılar.

Her sınav hayatımıza yeniden yön veriyor. Kaybetsek de, kazansak da hakkımızda hayırlısı olsun. TYT ve YKS konuları kolay gelsin inşallah. Rabbim gönlüne göre versin.

Güzel bir YKS sonucu elde etmen dileğiyle sınavda başarılar diliyorum.

Dualarımız hep seninle olacak. Sınavında başarılar.

Her şeyin gönlünce olması dileğiyle... Sınavında başarılar...

Sınavda başarılar, umarım hakkettiklerinin karşılığını alır, iyi bir üniversitede eğitim alırsın.

Sınavda başarılar kardeşim. YKS sınavında en güzel sonuçlar senin olsun inşallah.

Tüm güzel YKS sözleri senin için olsun yeğenim. Emek verdin. İnşallah karşılığını fazlası ile alırsın.

Sınavda istediğin başarıyı elde etmeni dilerim.

Başarılar seninle olsun. Sınavda en yüksek puanı alman dileğiyle

Cumartesi ve pazar günü gerçekleşecek olan üniversite sınavından başarılar dilerim.

Sevgili kardeşim, YKS 2021 yaklaşıyor. Azimle çalışmaya devam ediyoruz. Başarı bizimle, gecen hayırlı olsun inşallah.

Sevgili torunum, çok çalıştığını biliyorum. Umarım TYT ve YKS sınavı sonuçları gönlüne göre olur. Başarmak senin hakkın ama kazanmasan de dert etmezsin.

İyi bir başlangıç, yarı yarıya başarı demektir. Güzel bir YKS sonucu elde etmen dileğiyle sınavda başarılar diliyorum.

Bir insan bir iş yapabiliyorsa, bütün insanlar o işi yapabilir. Üşenme, vazgeçme, erteleme... Başarı ben başaracağım diyenlerindir.

Sonuca değil sınava odaklanın. İçinizi ferah tutun ve kendinize güvenin. Sınavınızın sonucu ne olursa olsun hepiniz ülkemiz için çok değerlisiniz. Her birinizin başarılı olacağı alanı bulacağına inanıyorum. Her birinize başarılar diliyorum.

Genç kardeşlerim, sınav sizler için, sizler de bizim için değerlisiniz. Tüm gençlerimize hafta sonu girecekleri YKS’de başarılar diliyorum.