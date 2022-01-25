YKS başvuru ücreti 2022: YKS 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman?

YKS başvuru ücreti 2022: YKS 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman?

Yüz binlerce üniversite öğrencisi adayının girdiği YKS bu yıl haziran ayında gerçekleştirilecek. Peki YKS 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman, başvuru ücreti kaç TL? İşte detaylar...

Üniversite sınavı için geri sayım sürüyor.

Başvuruda bulunacak olan adaylar, tarihleri sıklıkla araştırıyor.

YKS 2022 başvuru tarihleri ve ücretleri ÖSYM tarafından açıklandı. Sınav başvurunda bulunmayan ve ödemesini tamamlamayan adaylar, katılım saplayamayacak.

Peki YKS 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman? YKS 2022 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte ÖSYM'den bilgiler...

YKS 2022 NE ZAMAN?

YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda tamamlanıyor.

2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

YKS 2022 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKS başvuruları ise 11 Şubat- 7 Mart tarihleri arasında yapılacak.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2022

YKS 2021 başvuru ücreti 90,00 TL olarak açıklanmıştı.

YKS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. YKS başvuru kılavuzu yayımlandığında, sınav ücreti de açıklanmış olacak.