YKS birincileri, nasıl başarılı olduklarını anlattılar 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre birinci olan gençler büyük heyecan yaşarken, başarıları hakkında ipuçları verdiler, hangi tercihi yapacaklarını da söylediler.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

3.5 milyondan fazla adayın yarıştığı 2023-YKS'nin sonuçları açıklandı.



ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav birincilerini tek tek açıkladı. Listede İzmir 3 birinci ile listede yer aldı.

YKS'de birinci olanlar yapacakları tercihlerle ilgili bilgileri paylaştı.

YKS sonuçları için tıklayın

YKS tercih kılavuzu için tıklayın

Cevap anahtarına ulaşmak için tıklayın

Eşit ağırlık birincisi Emre Ekici: "Hala şoktayım"

Eşit ağırlıkta Türkiye birincisi olan Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencisi Emre Ekici (18), "Oldukça şaşırtıcı oldu. Hala şoktayım, şu an hala gözlerim de doluyor" dedi.

Ekici, sayısal alanda da Türkiye 50'nciliğini elde etti. Emre Ekici, annesi Mine ve babası Yasin Ekici, kardeşleri Elif ve Amine ile birlikte Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyaret etti.

"Henüz kararsızım"

Gitmek istediği üniversite hakkında araştırma yapacağını belirten Ekici, şunları söyledi:



Bölüm olarak da henüz kararsızım. Bölüm veya üniversite olarak, eşit ağırlıkta birinci oldum ama ben aslında sayısalcıyım. Sayısalda 50'nci oldum. Sayısalda tercih yapmayı düşünüyorum. Hangi üniversite olur, hangi bölüm olur, mezunlarla, öğrencilerle ve üniversitelerle görüşüp, bir karara varacağım. Henüz kararsızım. Üniversite olarak da tam bilemiyorum Ankara'ya gidersem Bilkent Üniversitesi, ODTÜ olabilir, İstanbul'a gidersem Koç olabilir, Boğaziçi olabilir.

dedi.

TYT birincisi Harun Durak: "Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum"

Temel Yeterlilik Testi (TYT) alanında 120 soruya doğru cevap vererek birinci olan Niğdeli Harun Durak (17), bilgisayar mühendisi olmak istediğini söyledi.

Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi öğrencisi Harun Durak, TYT alanında 3 milyon 527 bin 443 kişi arasından tüm sorulara doğru cevap vererek, diğer adayları geride bıraktı.

Ailesini de gururlandıran Durak, bilgisayar mühendisliği bölümünü tercih etmek istiyor. Denemelerde tüm soruları hiç doğru cevaplayamadığını, en fazla 112 net yaptığına dikkat çeken Durak, TYT'de tüm soruları doğru cevaplamanın kendisi için de sürpriz olduğunu söyledi.

"Genelde eksiklerimi tamamlayarak çalıştım"

Bu kadar iyi bir sonuç beklemediğini anlatan Durak, sınav sonucunu İstanbul'daki akrabalarının telefonla arayarak müjdelediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:



İstanbul'dan bir akrabamız aradı. 'Hayırlı olsun, birinci olmuşsun' dedi. Biz de bir şaşırdık, sonra bilgisayardan baktık. Sınava genelde eksiklerimi tamamlayarak çalıştım. Bazı arkadaşlar hata yapıyor. Hangisinde daha iyilerse ona daha fazla çalışıyor. İnsanın eksiklerine yönelmesi gerekiyor. Çünkü eksiğini kapatmazsan pek bir işe yaramıyor. TYT'de 120 sorunun hepsini çözdüm ama konu eksiklerini yavaş yavaş kapatarak yaptım. Hedefim; bilgisayar mühendisliği, okula henüz karar vermedim.

dedi.

Sayısal birincisi Mustafa Özcan: "Son sene 200 bin soru çözdüm"

AYT sayısal 1.'liğini Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nden Mustafa Özcan ile Konya Özel Profesyonel Eğitim Lisesi’nden Namık Emre Acar paylaştı.

Aynı zamanda 496 puan ile Temel Yeterlilik Testi’nde Türkiye 2’ncisi, 500 tam sayısal puan ile 2023-YKS AYT 1'incisi olan Mustafa Özcan, YKS hazırlık sürecinin başından sonuna kadar çok yoğun bir süreç olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Hiçbir zaman bırakmamak lazım. Sürekli eksikliklerini fark edip, onları hemen diğer kitaplardan yardım alarak kapatmak, bol deneme, bol soru çözmek, kitap okumak, dinlenmek bunları yapınca başarı geliyor bence.

İlkokuldan bu yana sistematik bir ders çalışma düzeni olduğunu belirten Özcan,

Geçen yıl eylülden itibaren hazirana kadar sürekli çalıştım. Öğretmenlerimden destek aldım, soru çeşitliliği gördüm, hedefimi büyük tutup ona göre motivasyon sağladım. Kendi içimde birincilik isteğim vardı; ama 'büyük konuşmak olabilir' diye çok söylemiyordum. Çok da mutluyum. Kitap sayısını bilmiyorum; ama yaklaşık 200 bin soru çözdüm bu son senede.

ifadelerini kullandı.



Özcan, ailesinin haberi alır almaz çok mutlu olduğunu, kendisinin ise ‘oley’ çektiğini belirterek, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde bilgisayar mühendisliği okumak istediğini söyledi.

Sayısal birincisi Namık Emre Acar, başarısının sırrını anlattı

Konya'da Namık Emre Acar (18), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal Türkiye birincisi oldu.

Ailesiyle birlikte okuduğu koleje gelen Acar, böyle bir başarıyı beklediğini belirtti.

Başarısının sırrını günü gününe çalışmak olarak tanımlayan Acar,

İlk başta haberi aldığım zaman çok heyecanlandım. Beklediğim bir sonuçtu. Direkt birinci olmayı beklemesem de iyi bir sonuç bekliyordum. Birinci olunca çok sevindim tabii, sabah sabah mutlu olduk. Ailemle birlikte kutladık. Özellikle son seneye bırakmamamız lazım. İlkokuldan itibaren düzenli bir çalışma sürdürmeye çalıştım. Okulumun da tabii desteği oldu. Yaptığı sınavlar olsun, öğretmenlerin birebir ilgilenmesi olsun, çok yardımcı oldu. Çok sıkı çalıştım diyebilirim. Kendimi her zaman düşündüm. Kendim için, geleceğim için düşündüm. Bu beni motive etti. Birincilik için uğraştım, çabaladım.

ifadelerini kullandı.

"Ülkeme faydalı olmak istiyorum"

Üniversiteleri gezip karar vereceğini söyleyen Acar,

Bilgisayar mühendisliği veya tıp ikisi arasında gidip geliyorum. Umarım geleceğim güzel olur. Sabah saatlerinden bu yana telefonlar susmadı. Sürekli arayan tebrik edenler oldu. Okuldan, akrabalardan, herkes beni tebrik etti. Çok sağ olsunlar. Beni çok mutlu etti. Kendimi yurt dışında master yaparak geliştirmek istiyorum. Ülkeme faydalı bir birey olmayı hedefliyorum.

diye konuştu.

AYT Sözel birincisi Ahmet Berk Takır'ın tercihi hukuk fakültesi

Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumunda sözel birincisi olan Ahmet Berk Takır, eğitimini hukuk alanında sürdürmeyi planlıyor.

YDT Arapça'da 500 tam puan alan Hüseyin Furkan Erdem, ilahiyat isitiyor

Konya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Yabancı Dil Testi (YDT) Arapça alanında 500 tam puan alan Hüseyin Furkan Erdem, kariyerini ilahiyat alanında planlıyor.