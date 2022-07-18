YKS birincilerinin illeri belli oldu

YKS birincilerinin illeri belli oldu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS’nin Temel Yeterlilik Testi’nin oturumunda, Kocaeli'den katılan adayın birinci olduğunu bildirdi.

Merakla beklenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları belli oldu.

Milyonlarca kişi gideceği üniversitenin puanı için ter dökerken, sınavın ve alanlarının birincileri de farklı illerden çıktı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabah açıklanan 2022-YKS sonuçlarının ardından YKS birincilerinin illerini duyurdu.

TYT ve AYT birincileri

Buna göre, 2022-YKS'de Temel Yeterlilik Testinin (TYT) oturumunda birinci Kocaeli'den çıktı.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda, sayısalda birincilik Kayseri, eşit ağırlıkta birincilik İzmir, sözelde birincilik yine Kayseri illerinden oldu.

YDT birincileri

Yabancı Dil Testinin (YDT) birincileri ise Almanca, Arapça, Rusça ve Fransızca, İstanbul; İngilizce, Kocaeli illerinden belirlendi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, paylaşımında, adayları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.