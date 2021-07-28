YKS cevap kağıtları erişime açıldı! 2021 YKS cevap kağıdı görüntüleme ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021 YKS cevap kağıtları ve aday cevaplarının erişime açıldığını duyurdu. İşte 2021 YKS cevap kağıdı görüntüleme ekranı..

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26-27 Haziran tarihlerinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021 YKS) sonuçları bu sabah itibarıyla adayların erişimine açıldı.

Sınav takvimine göre 4 Ağustos'ta açıklanması beklenen YKS sonuçları, erkenden açıklanmış oldu.

Sınava katılan yaklaşık iki milyon aday, cevap kağıtlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ederken ÖSYM YKS cevap kağıtlarını ve aday cevaplarının erişime açıldığını duyurdu.

İşte, 2021 YKS cevap kağıdı görüntüleme ekranı...

2021 YKS CEVAP KAĞITLARI ÖSYM AİS’TE

ÖSYM, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen 2021-YKS vevap kağıtları ve aday cevaplarının erişime açıldığını duyurdu. ÖSYM yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

26 Haziran 2021 tarihinde uygulanan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 15.00'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve ''Cevap Kâğıdı Görüntüleme'' ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir.