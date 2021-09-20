YKS ek tercih kılavuzu: 2021 YKS ek tercihleri nasıl yapılır, ücret nasıl ödenir?

2021 YKS ek tercihleri bugün itibarıyla başlıyor. Bu noktada ilk yerleştirmede yerleşemeyen adaylar, YKS ek tercihlerinin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki 2021 YKS ek tercihleri nasıl yapılır?

2021 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı.

Yayınlanan kılavuza göre, YKS 2021 ek tercihleri, 20 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak. İlk yerleştirmede yerleşemeyen adaylar, başvuru işlemlerini 23 Eylül Perşembe gününe kadar tamamlayabilecek.

Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecek.

Bu kapsamda, terich başvurusunda bulunacak adaylar, YKS ek tercihlerinin nasıl yapılacağına ilişkin araştırmalarına başladı. Peki, YKS ek tercihi nasıl yapılır, ücreti hangi bankaya ödenecek? İşte detaylar...

2021 YKS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre, 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.



Adaylar, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 20 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00’da başlayacak, 23 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. İlgili AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.



Her adayın, girmek istediği programları Tablo 3 ve/veya Tablo 4'ten bularak tercih sırasına koyması ve bir Tercih Listesi oluşturması yararlı olacaktır. Liste oluşturulurken girmek istenilen yükseköğretim programları tercih sırasına konulmalı ve her satıra bir programın kodu ve adı ile bağlı olduğu üniversite ve fakülte/yüksekokul adı yazılmalıdır. Yapacağınız tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu size ait olacaktır.



Tercihlerin tümünün doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazmakla yetinebilir.





2021 YKS EK TERCİH ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Ek yerleştirme ücreti 25,00 TL'dir. Ek yerleştirme ücreti, 24 Eylül 2021 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.



Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden yerleştirme ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan ''ÖDEMELER'' alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.