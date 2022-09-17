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YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercih başvurularının da tamamlanmasının ardından sonuç tarihi bekleniyor. Peki, YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?