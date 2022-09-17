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- YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- 17.09.2022 - 15:10
ÖSYM YKS ek tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte, YKS ek tercih dönemi geçtiğimiz günlerde tamamlandı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, ek tercihleri 7-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Üniversitelerde kalan boş kontenjan sayısı ve puanlarına göre tercihlerini yapan öğrenciler, ÖSYM'den gelecek olan sonuç duyurusunu bekliyor.
Peki, YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
YKS ek tercih sonuçları ne zaman?
YKS ek yerleştirme takviminde tercih sonuçlarının açıklanacağı takvim paylaşılmadı.
Ancak ek yerleştirme üniversite kayıtlarının 26-30 Eylül tarihleri arasında alınacak olması sebebiyle tercih sonuçlarının 14-26 Eylül arasında açıklanması bekleniyor.
YKS tercih sonuçları nereden öğrenilir?
YKS ek tercih sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından öğrenilecek. EK tercih değerlendirmeleri T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yayınlanacak.
Adaylar sonuçlarını T.C kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile sorgulayacak. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.