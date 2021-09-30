YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2021 YKS 2. tercih sonuç ekranı

YKS ikinci tercih işlemleri 20-23 Eylül tarihleri arasında yapıldı. Sürecin tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki 2021 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İlk tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, YKS ek tercih işlemlerini 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözler YKS 2. tercih sonuçlarına çevrildi. Binlerce öğrenci, ''ÖSYM 2021 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki 2021 YKS ek tercih sonuçları açıkalndı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM 2021 YKS 2. tercih sonuç ekranı

YKS 2021 EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2021 YKS ek tercih sonuçlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Sonuçların bu hafta açıklanması bekleniyor.

YKS ek tercihleri, geçtiğimiz yıl 17-23 Eylül tarihleri aralığında alınmış, sonuçlar ise 9 gün sonra 2 Ekim'de açıklanmıştı.

Ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.

EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek tercih sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. ÖSYM, sonuçları son yıllardaki uygulamalarında olduğu gibi internet sitesi üzerinden duyuracak.

YKS 140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

''Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. ""İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.''