YKS ek tercih takvimi 2021: YKS ek tercih başvuruları ne zaman bitecek?

Henüz YKS ek tercih başvurusunda bulunmayan adaylar, YKS ek tercih başvurularının ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki 2021 YKS ek tercih başvuruları ne zaman bitecek? İşte YKS ek tercih takvimi.

Üniversite hayali kuran öğrencilere bir şans daha veren 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih işlemleri, 20 Eylül tarihi itibarıyla başladı.

Henüz başvuruda bulunmayan adaylar, YKS ek tercih başvuru işlemlerinin sona ereceği tarih hakkında araştırmalar yapıyor. Bu noktada YKS ek tercih başvuruları ne zaman bitecek? sorusuna yanıt aranıyor.

Peki YKS ek tercih başvuruları ne zaman bitecek? YKS ek tercih başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2021 YKS ek tercih takvimi ve diğer detaylar...

2021 YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylar, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak.

Tercih işlemleri, 20 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00'da başlayacak, 23 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.





YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme ücreti 25,00 TL'dir ve 24 Eylül 2021 tarihi saat 23.59'a kadar yatırılabilecektir.

Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

Ek yerleştirme ücreti, tercih süresi tamamlandıktan sonraki ilk resmi iş günü saat 23.59'a kadar yatırılabilir. Bu süre tamamlandıktan sonra ek yerleştirme ücreti yatırılamaz.

ÜNİVERSİTE EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecek. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacak, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyecek.

TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebilecek. İlgili AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilecek.

Tercihlerin tümünün doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazmakla yetinebilir. Bu durumda adayın, girmek istediği bu dört programı (1.) sıra numaralı yerden başlayarak tercih sırasına göre yazması gerekir.

Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih iptali yapılmaz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizi alarak saklayınız.